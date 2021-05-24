Кемерово, 24 мая, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала властям Кемеровской области подключать женщин к проработке дополнительных мер поддержки семей, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Об этом она сказала сегодня, 24 мая, во время встречи с губернатором Сергеем Цивилёвым.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко.

«Демографическая ситуация в Кузбассе непростая. Необходимо советоваться, в том числе с женщинами, какие дополнительные меры нужны на региональном уровне с тем, чтобы улучшать демографическую ситуацию», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Она отметила, что женщины на сегодняшний день — «это мощный и надежный ресурс».

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