Москва, , 18:46 — REGNUM Росстандарт начнёт оповещать владельцев автомобилей, попадающих под отзывные кампании, через единый портал государственных слуг. Об этом сообщает 24 мая пресс-служба ведомства.

Ранее замглавы Росстандарта Алексей Кулешов рассказал в интервью «Российской газете», что многие владельцы отзываемых транспортных средств не знают о проводимых отзывных кампаниях, у дилеров нет исчерпывающих контактов, в связи с чем принято решение расширять способы информирования.

Как уточнили в Росстандарте, сервис информирования граждан через портал госуслуг включён в ведомственную программу цифровой трансформации, его запуск запланирован на 2022 год.