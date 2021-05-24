Лондон, , 18:42 — REGNUM Санкции в отношении «Северного потока — 2», а также газопровода «Ямал — Европа» предлагается ввести из-за инцидента с самолётом компании Ryanair в Белоруссии, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич, заявил 24 мая в британском парламенте глава Форин-офиса (британский МИД) Доминик Рааб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Он пояснил, что Лондон намерен путём санкций оказать давление на белорусские власти. Таким образом, заявляют соратники Рааба по партии, пострадает финансирование властей Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, был задержан накануне, 23 мая, в Минске. Самолёт, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минск-2 в связи с сообщением о наличии на борту бомбы, которую в итоге обнаружили.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия сможет защитить свою экономику только с помощью России — эксперт

Читайте развитие сюжета: Белоруссия вышлет посла Латвии из-за провокации с белорусским флагом в Риге