Киев, , 18:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовиться к прекращению воздушного сообщения между Украиной и Белоруссией, сообщает 24 мая пресс-служба украинского президента.

Уточняется, что в совещании по этому вопросу участвовали премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, глава МИД Дмитрий Кулеба, глава МВД страны Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместители руководителя офиса главы государства Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.

«Участники совещания проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», — указано в сообщении пресс-службы.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, внеочередное заседание правительства по этому вопросу пройдет 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая правоохранители Белоруссии задержали основателя экстремистского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, оказавшегося на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске из-за сообщений о бомбе на его борту.

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