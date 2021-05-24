Миннеаполис, США, 24 мая, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Родственники афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в ходе задержания полицией в американском городе Миннеаполисе, вышли на улицы города в преддверии первой годовщины его смерти, сообщает 24 мая Reuters.

(сс) Lorie Shaull Место гибели Джорджа Флойда

Семья Флойда и сотни других в воскресенье, 23 мая, вышли на улицы в рамках прохождения, посвященного годовщине смерти погибшего. Подобные акции запланированы и в других штатах.

Также завтра, 25 мая, с семьей Флойда должен встретиться президент США Джо Байден. Это следует из графика, опубликованного 24 мая администрацией Белого дома.

Напомним, Флойд умер при задержании его сотрудником полиции в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Полицейский Дерек Шовин применил к Флойду при задержании жёсткий удушающий приём. Гибель Флойда стала причиной массовых акций протеста против произвола полиции и расовой дискриминации. Акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией, для восстановления правопорядка пришлось подключать Национальную гвардию и вводить комендантский час в почти 40 городах США.

В апреле 2021 года жюри присяжных признало полицейского Дерека Шовина виновным в смерти Флойда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уволившимся на фоне протестов после смерти Флойда полицейским Миннеаполиса в американском штате Минесота будет выплачена компенсация.