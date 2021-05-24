Минск, , 18:39 — REGNUM Посаженный 23 мая в минском аэропорту самолёт авиакомпании Ryanair рейса Афины — Вильнюс принял единственно правильное решение в условиях террористической угрозы. Угроза эта исходила от анонимов, назвавшихся «солдатами ХАМАС», заявил 24 мая в Минске на брифинге «Об инциденте с аварийной посадкой самолета Boeing 737 компании Ryanair директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артём Сикорский.

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Зачитывая письмо, поступившее по электронной почте в минский аэропорт и ставшее поводом для изменения курса самолёта авиакомпании Ryanair, Сикорский так изложил текст на английском языке: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники «Делфи экономик форум» возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолёт заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом».

Сикорский сообщил, что никто не приказывал экипажу рейса Афины — Вильнюс авиакомпании Ryanair изменять маршрут — такое решение командир бота принял сам. При этом до Вильнюса ему оставалось лететь 70 километров, а до аэропорта «Минск» — почти в три раза дальше.

Также командир судна мог изменить курс сразу же после поступления сообщения от белорусских диспетчеров, и, в зависимости от остатков топлива, «он мог вернуться во Львов, Киев, сесть в Варшаве или лететь в Вильнюс, но сам принял решение сесть в Минске». В итоге командир ирландской авиакомпании принял «правильное решение».

Комментируя отправку белорусского военного истребителя МиГ-29 к пассажирскому борту Ryanair, Сикорский сказал: «От этого борта не было никакой угрозы, чтобы поднимать военный борт».

Журналисты поинтересовались численностью пассажиров посаженного в Минске самолёта, продолжившего после задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его подруги рейс в Вильнюс. Сикорский и командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Игорь Голуб сделали вид, что вопрос был о другом, и не дали ответа по существу.

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Напомним, ранее появились сообщения о том, что 23 мая в Минске борт Ryanair покинули не только Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Сошли также пассажиры, которых в авиакомпании считают агентами КГБ Белоруссии.

Отвечая на вопрос о финансовых потерях Белоруссии в случае отказа авиакомпаний ЕС от использования белорусского воздушного пространства, Сикорский сказал: «Надеемся, что благоразумие восторжествует».