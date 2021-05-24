24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Архангельск, , 18:46 — REGNUM Покровское женское подворье Соловецкого монастыря — в 22 километрах севернее Архангельска. Настоятельница подворья монахиня Раиса (Прожога) рассказывает:

«Подруга была воцерковленная, прихожу к ней в гости, а семья читает молитвы. До пострига я работала доктором, сыновья выросли, муж умер, как отпустил меня, а я ходила в Ильинский храм на службы. Наместник Соловецкой обители архимандрит Иосиф (Волков) увидел меня на Соловецком подворье, говорит — не пора постриг принять? И приняла.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Ворота условны – забора у обители нет Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В монастырском садике зацвели слива и вишня Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Настоятельница подворья — Матушка Раиса (Прожога) Владимир Станулевич © ИА REGNUM Любимая икона матушки настоятельницы — явление Богородицы в Архангельске в 1919 году Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 1998 году фермер Мелешко отдал эту землю церкви, я поехала на место — река Рада, значит Радово. А река оказалась коварная, непредсказуемо разливается. В 2013 году на метр вода наш двор затопила, на лодках ездили из келий во храм. Нашли строительный мусор, плиты бетонные, укрепили берег, отодвинули его метров на 10. Где в Раду впадает речушка, иногда так ветер крутит, и водоворот…

Дом настоятельницы Владимир Станулевич © ИА REGNUM Цветет слива Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В обители 12 монахинь, все с высшим образованием, одна только молодая — приехала недавно. Храм ставила Плотницкая школа, иконостас резал северодвинский мастер по дереву. Любимые иконы? Явления Богородицы в Архангельске в 1919 году и Богоматерь с Младенцем — старая, из закрытой церкви. Одна женщина поновила ее и передала в наш храм.

Иконостас в Покровском храме резал северодвинский мастер по дереву Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Молитва Владимир Станулевич © ИА REGNUM Старинная икона Богородицы подарена подворью Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Главный колокол Владимир Станулевич © ИА REGNUM На колокольне Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Купола Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Хлопот очень много, не одно ломается, так другое. Две котельные, топим пеллетами — на полмиллиона в год, электричество дорого, но долгов не имеем. Искали воду, пробурили скважину 15 метров, пошел болотный газ — заделывайте скважину, говорят, быстрее, пока не взорвались… В садике растет вишня, слива, всего понемногу. Четыре коровы, телята, куры. Удои, конечно, не 5 тонн в год. Запустили карасей в пруд, да не прижились…

Келейный корпус Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Месячный теленок Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Куры и петухи Владимир Станулевич © ИА REGNUM Караси в пруду не прижились Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Почему решила принять постриг? Это не мое решение, и даже не двоих — Бога и мое. Так решил Господь!»

Голубое небо и золотые купола Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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