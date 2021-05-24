Москва, , 18:38 — REGNUM Россельхознадзор с 25 мая разрешает ввоз в Россию томатов ещё с пяти азербайджанских предприятий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточняется, поставки своей продукции в Россию могут возобновить ОАО СТС Holdinq и ООО Local Garden, а также Мирзазаде Эльчин Яшар, Гулиев Эльман Юсуф и Бабаев Гулмаммад Гамдулла.

В Россельхознадзоре отметили, что решение о снятии ограничений принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Таким образом, разрешение осуществлять поставки томатов в Россию имеет уже 131 азербайджанское предприятие.

Напомним, Россия в декабре 2020 года ввела временные ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана в связи с неоднократным обнаружением в данной продукции карантинных для стран ЕАЭС объектов — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck).