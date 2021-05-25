Ульяновск, , 08:46 — REGNUM В Ульяновске вслед за мордовским национальным праздником Шумбрат состоится чувашский Акатуй. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Чувашский национальный праздник отметят 29 мая на территории ульяновского ипподрома. Организаторы отмечают, что состоится концерт творческих коллективов, будут работать подворья и ярмарка изделий художественных промыслов и ремесёл Чувашии и Ульяновской области.

Кроме того, на празднике пройдут показательные выступления по национальной борьбе и соревнования по поднятию гири.

Отметим, что Акатуй является одним из главных национальных праздников чувашского народа и посвящён окончанию весеннего сева. В переводе с чувашского языка «ака» означает сев, «туй» — свадьба.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Ульяновске прошёл национальный мордовский праздник Шумбрат, в котором приняли участие делегации из семи регионов.