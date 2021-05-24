Новосибирск, , 18:36 — REGNUM Для расследования несчастного случая на одном из строительных объектов в Новосибирске будет создана комиссия с участием Государственной инспекции труда, представителей органов государственной исполнительной власти, Фонда социального страхования и иных компетентных служб. Об этом сообщили в министерстве строительства Новосибирской области.

Напомним, что сегодня днём, 24 мая, во время монтажа конструкций балкона на строительном объекте жилого комплекса «Князь Кропоткин» по улице Кропоткина из строя вышел механизм, отвечающий за подъём и спуск строительной люльки. В результате падения конструкции и ударе о землю трое рабочих с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.

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«По предварительной информации, причиной инцидента, произошедшего сегодня на стройплощадке ЖК «Князь Кропоткин», стало несоблюдение правил техники безопасности», — заявили в региональном минстрое.