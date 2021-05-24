Ростов-на-Дону, , 18:34 — REGNUM Ростовские спасатели объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. О надвигающейся непогоде ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

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В период с 25 по 26 мая в Ростове-на-Дону скорость ветра будет достигать до 15−18 метров в секунду. Ожидается также гроза.

Непогода может спровоцировать рост ДТП, обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Горожанам следует быть предельно внимательными.