Москва, 28 мая, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Василий Дмитриевич Литвиненко (1895−1966) сражался в Первую мировую и Гражданскую войну. Когда его село Великая Чернетчина (Сумская область) в 1943 году освободили от немцев, крестьянин вновь пошел на фронт.

Василий Дмитриевич Литвиненко

Воевал в звании красноармейца стрелком 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии в 38-й армии.

6 ноября Литвиненко заменил собой выбывшего из строя командира роты, после чего поднял ее в атаку и первым ворвался в село Жуляны (ныне часть Киева). В последовавшей схватке он лично уничтожил несколько солдат противника и гранатой подбил штурмовое орудие. Всего же его рота убила около 180 солдат и офицеров и вывела из строя пять единиц бронетехники.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года красноармеец был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2460).

Также за бои под Киевом Василия Дмитриевича наградили орденом Славы 3-й степени, за уничтожение пулеметного расчета и 50-мм пушки в районе поселка Святошино (ныне также часть Киева).

В 1944 году по состоянию здоровья Литвиненко попал в госпиталь, а затем был вынужден демобилизоваться. Вернулся работать в родное село, а после выхода на пенсию перебрался в город Сумы.