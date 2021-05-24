Киев, , 18:32 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль созвал на 25 мая внеочередное заседание правительства для рассмотрения вопроса запрета авиаполетов над Белоруссией.

Об этом Шмыгаль заявил через социальные сети через несколько минут после завершения совещания на эту тему у президента Зеленского.

Премьер добавил, что министерство иностранных дел Украины и министерство инфраструктуры уже сейчас готовят пакет соответствующих решений.

ИА REGNUM напоминает, что всего за несколько минут до заявления Шмыгаля пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что по итогам совещания Владимир Зеленскийпоручил правительству страны подготовить решение о полном прекращении авиасообщения с Белоруссией.