Москва, , 07:38 — REGNUM Николай Иванович Сипягин (1911−1943) принадлежал к поколению, которое непосредственно опалил огонь Гражданской войны. Его отец, представитель старинного дворянского рода, воевал за белых, командовал знаменитым Самурским полком в армии генерала Деникина, погиб в августе 1918 года под Ново-Павловской.

Николай Иванович Сипягин

Семья белого офицера осталась в Советской России, а сын увлекся морской романтикой, окончил морской техникум во Владивостоке, ходил на различных судах Черноморского пароходства.

После призыва в армию, а точнее на флот, служил в составе морских частей пограничных войск НКВД.

С началом войны в звании лейтенанта командовал сторожевым катером 26-го одесского погранотряда. Участвовал в обороне Одессы, Севастополя и Новороссийска. Высаживал, а затем поддерживал, десант Героя Советского Союза Цезаря Львовича Куникова в Цемесской бухте (знаменитая «Малая земля»), в котором принимал участие будущий глава СССР Леонид Ильич Брежнев.

К 1943 году в звании капитан-лейтенанта возглавил 4-й дивизион сторожевых катеров охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

10 сентября, в первый день Новороссийской десантной операции, под сильным неприятельским огнем высадил непосредственно в порту города 304 бойца с техникой и боеприпасами, а затем в течение недели, до полного освобождения города бесперебойно обеспечивал десант подкреплениями и оружием.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года капитан-лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза.

Но награду Николай Иванович получить не успел. 1 ноября в звании уже капитана 3-го ранга он был убит осколком неприятельского снаряда.

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