Кострома, 24 мая, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Вакцинированным от COVID-19 костромичам обещают организовать бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Общественный транспорт

Воспользоваться «бонусом» смогут обладатели льготных транспортных карт — женщины старше 55 лет и мужчины, чей возраст превышает 60 лет. Для этого костромичам необходимо пройти полную вакцинацию от коронавируса и получить сертификат. Пополнить транспортную карту на 100 бесплатных поездок при предъявлении сертификата и паспорта горожане смогут в Троллейбусном управлении.

Обратиться за предоставлением льготы необходимо в течение месяца с момента прохождения вакцинации. Воспользоваться этой возможностью жители областного центра смогут с 1 июня.

Напомним, на сегодня стоимость проезда в костромском общественном транспорте составляет 23 рубля. Льготными картами в Костроме пользуются 10 тысяч человек.