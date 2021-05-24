Новосибирск, , 18:28 — REGNUM В Новосибирске после падения строительной люльки с рабочими возбуждено уголовное. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ — Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба».