Новосибирск, 24 мая 2021, 18:28 — REGNUM В Новосибирске после падения строительной люльки с рабочими возбуждено уголовное. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ — Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба».
По данным следствия, сегодня днём, 24 мая, в ходе монтажа конструкций балкона на строительном объекте жилого комплекса «Князь Кропоткин» по улице Кропоткина из строя вышел механизм, отвечающий за подъём и спуск строительной люльки, в которой находились трое рабочих. В результате падения конструкции и ударе о землю рабочие с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.
На месте работают следователи, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.