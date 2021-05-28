Москва, , 07:26 — REGNUM Даут Ереджибович Нехай (1917−1955) в 1941 году окончил Пуховичское пехотное училище и 24 июня, прибыв в 217-й стрелковый полк, получил назначение командиром пулеметного взвода. В тот же день он отправился на передовую.

Даут Ереджибович Нехай

Был пять раз ранен, но всякий раз возвращался на фронт. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Александра Невского и Отечественной войны 2-й степени.

Зимой 1945 года в звании майора командовал батальоном 1083-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии в 69-й армии.

14 января в бою умело организовал прорыв обороны противника на западном берегу реки Висла в районе поселка Курошув на Пулавском плацдарме (Польша). Посадив пехоту на танки, он, преследуя врага, к 11 часам вклинился на глубину до 12 километров. За это время батальоном было уничтожено до 200 гитлеровцев, захвачены две тяжелых батареи на позициях и взято в плен 30 солдат и офицеров. Действия батальона Даута Ереджибовича способствовали успешному выполнению задачи полком и дивизией. В дальнейшем он умело руководил вверенной ему частью и при освобождении Познани.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года майору было присвоено звание Герой Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5221).

В апреле офицера тяжело ранило, и после излечения он вышел в запас. Вернулся в родной Теучежский район (Адыгея), где работал по довоенной специальности сначала учителем, а потом директором школы.

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