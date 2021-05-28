Москва, 28 мая 2021, 07:26 — REGNUM Даут Ереджибович Нехай (1917−1955) в 1941 году окончил Пуховичское пехотное училище и 24 июня, прибыв в 217-й стрелковый полк, получил назначение командиром пулеметного взвода. В тот же день он отправился на передовую.

Даут Ереджибович Нехай
Даут Ереджибович Нехай

Был пять раз ранен, но всякий раз возвращался на фронт. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Александра Невского и Отечественной войны 2-й степени.

Зимой 1945 года в звании майора командовал батальоном 1083-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии в 69-й армии.

14 января в бою умело организовал прорыв обороны противника на западном берегу реки Висла в районе поселка Курошув на Пулавском плацдарме (Польша). Посадив пехоту на танки, он, преследуя врага, к 11 часам вклинился на глубину до 12 километров. За это время батальоном было уничтожено до 200 гитлеровцев, захвачены две тяжелых батареи на позициях и взято в плен 30 солдат и офицеров. Действия батальона Даута Ереджибовича способствовали успешному выполнению задачи полком и дивизией. В дальнейшем он умело руководил вверенной ему частью и при освобождении Познани.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года майору было присвоено звание Герой Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5221).

В апреле офицера тяжело ранило, и после излечения он вышел в запас. Вернулся в родной Теучежский район (Адыгея), где работал по довоенной специальности сначала учителем, а потом директором школы.

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