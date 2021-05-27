Москва, 27 мая, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Анатолий Александрович Кокорин (1921−1941) мечтал стать врачом. До призыва он успел окончить фельдшерско-акушерскую школу, а в армии служил санинструктором в пограничных войсках. С началом войны в звании красноармейца состоял в той же должности в 14-м мотострелковом полку 21-й мотострелковой дивизии войск НКВД Северного фронта. Напомню, что пограничные войска входили в состав наркомата внутренних дел.

Анатолий Александрович Кокорин

4 августа 1941 года советские войска вели тяжелый бой с финскими частями в районе станции Хийтола (Лахденпохский район Карелии). Рота, в которой служил Кокорин, была переброшена в район неприятельского прорыва. Санинструктор под плотным огнем оказывал первую помощь получившим ранения бойцам и командирам, лично эвакуировал тяжелораненых, собирал патроны, набивал диски ручного пулемета. Когда почти вся рота погибла, он перенес тяжелораненых в более надежное укрытие, а сам, вернувшись на позиции, отбивал атаки финнов.

По свидетельству чудом выжившего инструктора по пропаганде старшего политрука полка Николая Матвеевича Руденко (также получившего за этот бой звание Героя Советского Союза), когда противник прорвался на позиции роты и попытался взять в плен Кокорина, Анатолий Александрович со словами «чекисты в плен не сдаются» подорвал себя и нескольких вражеских солдат последней гранатой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года санинструктор посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.