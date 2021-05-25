Ульяновск, , 05:12 — REGNUM В Ульяновской области стартовала неделя национального проекта «Культура», которая продлится по 30 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Праздник состоится в 12-й раз. Запланированы фестивали, выставки, мастер-классы, творческие встречи и другие мероприятия. В рамках тематической недели главным событием станет международный фестиваль кинопрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души».

В течение недели в драматическом театре имени будет проходить режиссёрская лаборатория Олега Лоевского, а также состоится Поволжский молодёжный кинофорум с продюсерскими компаниями и инвесторами. В числе других событий — встреча с литературным критиком Галиной Юзефович, выступление на открытой площадке джазового биг-бэнда и других творческих коллективов.

Тематическая неделя завершится подведением итогов фестиваля «От всей души».

Как сообщало ИА REGNUM, международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой «От всей души» откроется 25 мая, а «звёздная дорожка» будет обустроена на набережной реки. Почётными гостями станут народные артисты России Владимир Хотиненко и Александр Филиппенко.

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