Челябинск, , 18:22 — REGNUM Неоднократно судимый житель Челябинска был задержан в момент, когда он пытался украсть сумку из автомобиля на улице Набережной. Бойцы вневедомственной охраны задержали его, сообщили 24 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл накануне, 23 мая. Росгвардейцы прибыли по сообщению о краже: к ним обратился автовладелец, который «удерживал мужчину, пойманного в автомобиле с поличным».

«По словам владельца, незнакомый гражданин проник в его машину, открыв замок отвёрткой, и попытался вытащить оттуда сумку», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленником оказался 36-летний житель Челябинска, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу, грабёж и неправомерное завладение автомобилем. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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