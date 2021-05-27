Москва, , 07:38 — REGNUM Вениамин Алексеевич Русов (1916−1960) воевал с 26 июня 1941 года. Был ранен и после излечения направлен на курсы командного состава «Выстрел», по окончании которых в звании лейтенанта вновь отправился на фронт.

Вениамин Алексеевич Русов

В январе 1943 года за взятие станции Пасеково (Воронежская область), в ходе которых Русов лично убил около 20 солдат и офицеров противника, был награжден орденом Красной Звезды.

К осени того же года в звании капитана командовал батальоном 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии в 38-й армии. Отличился в боях за Киев. Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, «5 ноября (…) батальон Русова овладел станцией Святошино, а ночью первым ворвался в город Киев. В этих боях батальон взял большие трофеи 3 эшелона, 2 склада, 6 пушек, 3 рации и т. д. взял в плен 52 немцев, уничтожил свыше 130 немецких солдат и офицеров, понеся со своей стороны незначительные потери. Товарищ Русов был сильно контужен, но батальон не оставил и, придя в сознание, вновь руководил батальоном».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года капитан был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3321).

Также комбата за годы войны наградили орденами Красного Знамени, Александра Невского и Отечественной войны 2-й степени.

После Победы в звании майора Русов вышел в запас. Проживал и работал в Киеве.

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