24 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Уровень жизни граждан Сербии катастрофический низок. На пороге бедности находится более 30% населения. Никакого экономического процветания, о котором говорит президент страны Александр Вучич, и близко не наблюдается

Татьяна Стоянович, , 19:10 — REGNUM Сербия наряду с Албанией, Македонией и Боснией и Герцеговиной — одна из самых бедных стран в Европе, и поэтому заявления ее руководства о невероятном экономическом процветании нужно воспринимать с большим скепсисом. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский эксперт, доктор экономических наук, бывший посол Сербии в Белоруссии (с 2004 по 2011 год) Сречко Джукич.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что экономический рост его страны в 2021 году, по данным МВФ, составит 6%, что является историческим рывком. Он также сказал, что средняя зарплата с января превысит 600 евро. Тем не менее, по данным англоязычного сайта worldpopulationreview.com от февраля 2021 года, Сербия находится в группе самых бедных стран Европы.

«Президент Сербии Александр Вучич преувеличивает экономические успехи для нужд своей предвыборной кампании, которая, как ни странно, никогда не заканчивается. Как только одни выборы заканчиваются, он начинает новую предвыборную гонку. Так и все его заявления о головокружительном экономическом рывке Сербии, о рае на Земле, который создается под его управлением, можно рассматривать как часть этой кампании», — рассказал Джукич.

По словам эксперта, Вучич ссылается на цифры, которые его статистические службы подгоняют под нужную задачу. Так, например, излюбленные слова президента о том, что в Сербии никогда в ее истории не было такого интенсивного экономического роста (6%), попросту не соответствуют действительности, полагает Джукич.

«В Сербии во время социализма был экономический рост и восемь, и девять, и десять процентов. Сербия возникла не 20 лет назад, а намного раньше, у нее долгая хозяйственная и промышленная история», — напомнил сербский экономист.

Президент Сербии Александр Вучич (сс) European People's Party

Джукич отметил, что реальная ситуация немного другая: Сербия — одна из четырех самых бедных стран Европы и намного отстает от Словении, которая в прошлом тоже находилась в составе СФРЮ. При этом по размеру зарплаты и некоторым другим экономическим параметрам даже Черногория занимает более высокое место, чем Сербия, добавил он.

«Уровень жизни сербских граждан просто катастрофический низок. Цифры говорят о том, что на пороге бедности находится более 30% населения, многие голодают, люди всё еще питаются в народных кухнях. Так что об экономическом процветании, о котором говорит Вучич, не может быть и речи», — рассказал эксперт.

Отвечая на вопрос, как такое возможно при том, что средняя зарплата в стране достигает 500 или 600 евро, Джукич заявил, что официальная статистика получается такой из-за сильно заниженного курса динара.

«Да, вы можете получить среднюю зарплату на уровне 500 или 600 евро, если вы опустите курс евро. Вучич не позволяет динару упасть, хотя все остальные валюты в Европе, включая российский рубль, падают и держатся на реальном уровне, который отражает силу внутренней экономики. Как пелось в югославском гимне, сербский динар «стоит крепко, подобно стене» уже годами лишь для того, чтобы президент смог сказать, что средняя зарплата в стране достигла 600 евро. Сегодняшний курс динара — примерно 117 или 118 за евро, а по оценкам экономистов, он должен быть 150 или даже 200», — считает Джукич.

Нищий в Сербии (сс) Dennis Jarvis

По мнению эксперта, если бы курс динара был реальным, это смогло бы укрепить внутреннюю экономику, которая находится в плачевном состоянии, так как основывается на иностранных инвестициях. «При этом иностранные инвесторы получают огромные преференции от сербского государства. За одно рабочее место государство выделяет иностранному инвестору как минимум 10 тысяч евро, а порой и намного больше», — уточнил Джукич. При этом, продолжил эксперт, отечественные инвесторы не могут пользоваться такими преференциями.

Джукич отметил, что и сама структура сербской экономики оставляет желать лучшего. Он напомнил, что главными ее отраслями являются сельское хозяйство, сырьевая промышленность и монтажная индустрия.

Сречко Джукич Те немногие производства в Сербии, которые все еще существуют — это «индустрия отвертки», вернее, та индустрия, которая занимается монтажом каких-то кабелей и прочих изделий для разных иностранных фирм. У нас нет отечественного производства в настоящем смысле этого слова. Та промышленность, которая существовала в период социализма, когда мы могли выпускать и самолеты, и корабли, и подводные лодки, и грузовики, уничтожена. Раньше мы всё это выпускали и продавали на мировом рынке. В сегодняшней Сербии днем с огнем не сыщешь продукт, который можно было бы предложить на мировом рынке. Почему это так? Потому что уничтожены все большие предприятия, а действующие власти не намерены всё это развивать заново.

Верфь в Новси-Саде (сс) Micki

Эксперт также полагает, что некорректно хвастаться экономическим ростом в 6%, так как в прошлом году во всём мире из-за пандемии коронавируса был отрицательный рост. Теперь, когда многие страны учатся жить с пандемией, в мировой экономике намечается тренд роста.

«Вся мировая экономика вырастет в этом году на 6%, и Сербия тут не какой-то исключительный случай. Это просто хитрый трюк, которым Вучич пользуется для того, чтобы пустить пыль в глаза своему избирателю», — резюмировал Сречко Джукич.