Новосибирск, , 18:21 — REGNUM Глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов уходит с поста. Об этом сообщают «НГС Новости» со ссылкой на свой источник в администрации.

Пресс-секретарь мэрии Новосибирска Глеб Черепанов заявил «Тайге.инфо», что чиновник уходит в отставку с 26 мая по собственному желанию.

На эту должность Дронов был назначен в 2017 году. До этого он был заместителем начальника департамента и начальником управления пассажирских перевозок.