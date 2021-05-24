Москва, , 18:19 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» продлило контракт с 24-летним фланговым нападающим сборной России Рифатом Жемалетдиновым. Новое соглашение рассчитано на три сезона до середины 2024 года. Об этом 24 мая сообщил председатель совета директоров Александр Плутник.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Рифат Жемалетдинов принял участие в 22-х матчах чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов на счету футболиста результативная передача в трех играх.

Рифат Жемалетдинов перешел в московский «Локомотив» 23 июня 2018 года за 1,5 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.