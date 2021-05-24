Мехико, , 18:43 — REGNUM В Мексике 23 мая зарегистрировали 50 смертей по причине коронавирусной инфекции, что стало самым низким суточным показателем за последний год, сообщает 24 мая Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Последний раз похожий показатель был зарегистрирован в апреле 2020 года.

Отметим, с учетом последних данных общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 221 647.

Издание отмечает, что предоставленная государством статистика может быть сильно занижена и реальные цифры могут превышать официальные показатели на 60% как минимум.

В министерстве также отметили, что в воскресенье в Мексике выявили 1 274 новых случая заражения COVID-19, что увеличило общее количество до 2 396 604.