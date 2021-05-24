Киев, , 18:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией, сообщила вечером 24 мая пресс-служба офиса президента (ОП).

Согласно источнику, соответствующее поручение Зеленский дал во время совещания с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, секретаря Совнацбеза Алексея Данилова и других высокопоставленных чиновников.

Как говорится в комментарии ОП, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией, а также закрытия воздушного пространства Белоруссии для осуществления авиаперелетов из Украины и на её территорию.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в Раде потребовали прекратить дипломатические отношения с Белоруссией. Когда соответствующее предложение будет рассмотрено в сессионном зале парламента — пока неизвестно. Кроме того, свой план санкций против Белоруссии предложил экс-президент Порошенко — в него входят и те пункты, которые поручил оформить Зеленский.