Москва, 27 мая, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Михаил Поликарпович Хвастанцев (1919−1942) до войны работал трактористом. Был призван в армию 1939 году, воевал с сентября 41-го. Служил в артиллерии. Летом 1942 года защищал Сталинград.

Михаил Поликарпович Хвастанцев

21 августа в звании сержанта исполнял обязанности командира огневого взвода 43-го гвардейского артиллерийского полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии в 57-й армии.

Его орудия располагались на открытой позиции в районе села Дубовый Овраг под Сталинградом, где вели шестичасовой неравный бой с двумя десятками танков противника, поддержанных авиацией.

Тем не менее артиллеристам удалось подбить две немецких машины. Когда кончились снаряды, а большая часть расчетов была убита или ранена, Хвастанцев, отдав команду отходить, сам остался прикрывать отступление. Из противотанкового ружья он подбил еще один танк, после чего с гранатой в руке бросился к следующему, который также сумел повредить. Подбитый танк переехал окоп, в котором находился Михаил Поликарпович, но тот метко брошенной гранатой уничтожил врага. К сожалению, в том бою сам Хвастанцев погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 декабря 1942 года сержанту было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.