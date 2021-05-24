Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Энтузиасты выпустили дополнения к игре Mass Effect Legendary Edition, которые позволяют геймерам вводить консольные команды. Об этом 24 мая сообщает портал Game Informer.

На портале NexusMods появились модификации (моды) Easy Console Commands и Enable In-Game Console. Создатель второго дополнения Mgamerz отметил, что его мод потребуется дорабатывать в случае выхода новых версий игры. Разработчики пояснили, что без доступа к консоли невозможно настраивать различные инструменты для создания модификаций.

Напомним, релиз Mass Effect Legendary Edition состоялся 14 мая 2021 года. Игра представляет собой сборник из трёх ремастеров (старые игры с улучшеной графикой и новыми функциями) игр оригинальной трилогии.

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