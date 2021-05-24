Новосибирск, , 18:13 — REGNUM На территории Новосибирска в выходные дни зарегистрировано 66 пожаров, из них 32 случая — возгорание сухой травы и мусора (3540,5 кв. м). Такие цифры приводит департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

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Всего с начала пожароопасного сезона на территории муниципалитета зарегистрировано 399 пожаров из-за поджога сухой травы и мусора — на общей площади 1 128 696,9 кв. м. Один человек получил травмы.

С начала года произошло уже 1283 пожара, из них 462 — из-за поджога сухой травы и мусора на общей площади 1 157 103,7 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске с 25 по 27 мая ожидается повышение температуры воздуха, днём до +31°С, а также порывы ветра местами до 18 м/с.

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