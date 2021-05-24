Киев, , 18:12 — REGNUM Глава депутатской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия поблагодарил членов комитета по вопросам иностранных дел Палаты представителей США за принятие акта «о непризнании аннексии Крыма».

Об этом сообщает вечером 24 мая пресс-служба «Слуги народа», передает корреспондент ИА REGNUM.

В партии Зеленского уточняют, что комитет рассмотрел и рекомендовал для принятия нижней палате Акта запрета для правительства США «признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом».

«Украина очень благодарна вам за постоянную сильную двухпартийную поддержку. Сегодняшнее решение Палаты представителей по этому важному законопроекту является мощным сигналом о непоколебимой поддержке Америки в нашей борьбе за свободу», — заявил в своем комментарии Арахамия.

Отдельно сообщается, что глава фракции «Слуга народа» пообщался с председателем парламентской ассамблеи НАТО Джеральдом Коннолли, инициатором этого законопроекта и поблагодарил «за его решительную поддержку Украины». В благодарность Арахамия призвал его и «других парламентариев США» присоединиться к властям Украины в праздновании 30-й годовщины независимости в этом году, что, по его мнению, «подтвердит солидарность США с нашей нацией».

ИА REGNUM напоминает, что «благодарность» Арахамии опубликована на фоне гневных заявлений ряда украинских политиков относительно отказа Вашингтона вводить санкции против оператора «Северного потока — 2». В частности, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что это решение США настоящий «удар под дых» для Киева. Также дипломату «очень тревожно» от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена в Киев 6 мая, поскольку «с партнерами, которых уважают, так не поступают».