Новосибирск, , 18:05 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 24 июня, прокомментировал итоги работы генерального прокурора России Игоря Краснова в регионе. Он напомнил, что решение проблемы обманутых дольщиков будет взято Генпрокуратурой на особый контроль.

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«На прошлой неделе в Новосибирской области работал генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Викторович Краснов. Он отметил проблему обманутых дольщиков, долгостроев в жилищном строительстве с привлечением средств граждан. В связи с наибольшим объёмом строительства этот вопрос в первую очередь касается нашей региональной столицы, но у нас есть подобные объекты и в других муниципалитетах — Обь, Краснообск, — отметил Травников. — Решение проблемы обманутых дольщиков генеральной прокуратурой будет взято на особый контроль. Пристальное внимание к этой теме означает в том числе и желание оказать помощь. Именно это мы обсуждали на совместном совещании — помощь, юридическое сопровождение в сложных процедурах, которые мы иногда вынуждены применять, для того, чтобы найти то или иное решение для различных объектов, не введённых своевременно в эксплуатацию. При этом нужно понимать, что потребуется более активное участие и с нашей стороны. Это в первую очередь касается министерства строительства. Напомню, вопрос межведомственный, межмуниципальный, поэтому просьба всех активизировать свою деятельность, ещё раз посмотреть, что мы можем дополнительно сделать».Губернатор уточнил, что реально заработал новый инструмент — финансирование через ППК фонд.

«У нас есть все основания в кратчайший период решить проблему обманутых дольщиков. Ещё раз обращаю внимание, что за этим будет пристальный контроль со стороны генерального прокурора Российской Федерации», — подчеркнул он.