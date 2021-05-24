Таллин, , 18:04 — REGNUM Нынешний шум, поднятый европейскими политиками из-за задержания координатора протестов в Белоруссии, лишь накаляет обстановку в противостоянии Запада и России. Об этом известный публицист русской Эстонии, издатель tribuna. ee Родион Денисов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его мнению, столь агрессивная атака Запада на Белоруссию нацелена на Россию, так как Россия не даст своего стратегического союзника в обиду.

«Если столь многие хотят, чтобы однажды громыхнуло, то это точно произойдёт. И тогда больше всего пострадают те, кто находятся на линии соприкосновения», — предупреждает он зачинщиков новых санкций отношении официального Минска.

Денисов убежден, что если Евросоюз закроет своё воздушное пространство для самолётов из Белоруссии, то будет логично предположить, что в ответ европейские самолёты могут лишиться пролета не только через Белоруссию, но и Россию.

«Ставки в противостоянии Запада и России опять повышаются. Как-то не хочется оказаться на поле боя», — отметил эстонский публицист.

В воскресенье, 23 мая, Белоруссия потребовала от следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair совершить экстренную посадку в Минске. По версии белорусской стороны, поступило сообщение о бомбе на борту.

Находившийся на этом же борту белорусский журналист и оппозиционер Роман Протасевич был задержан. После его задержания рейс был возобновлен.