Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Около ста мигрантов были задержаны в ходе рейдов правоохранительных органов по рынкам Санкт-Петербурга. Помимо отсутствия документов, у торговцев изъято более 30 тонн немаркированной плодоовощной продукции, 6,5 тыс. литров алкоголя и более 12 тыс. пачек немаркированных табачных изделий. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Апраксин двор Дарья Драй © ИА REGNUM

Рейд по рынкам Северной столицы сотрудники ГУ МВД проводили совместно с региональным УФСБ России и Росгвардией. Профилактические мероприятия проходили на территории четырех торговых зон: Апраксин двор, Калининская овощебаза и крупные продовольственные рынки на улицах Салова и Софийская. Во время рейда полицейские выявили в общей сложности 6,5 тыс. литров спиртосодержащей продукции, свыше 12 тыс. пачек немаркированных табачных изделий и более 30 тонн немаркированной плодоовощной продукции.

«Помимо этого полицией зафиксированы многочисленные нарушения норм миграционного законодательства: в отделы полиции доставлены около ста иностранных граждан. Кроме того, задержан 41-летний мигрант, находящийся в международном розыске», — отметили в ведомстве.

Проверочные мероприятия продолжаются.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

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