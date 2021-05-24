Токио, , 18:02 — REGNUM Геймдизайнер Наоки Ёсида рассказал поклонникам Final Fantasy XIV о том, что будет с онлайн-игрой после релиза дополнения Endwalker. Об этом 24 мая сообщает журнал PC Gamer.

Разработчик сообщил журналистам, что после выхода дополнения, которое фактически завершит историю игры, команда проекта обратит внимание на неисследованные области планеты Хайдэлин. Он также напомнил, что в дополнении Shadowbringers геймеры узнали о том, что Хрустальная башня является не только порталом в иные миры, но и позволяет путешествовать во времени.

«Так что остается еще много возможностей», — подытожил Ёсида, при этом добавив, что разработчики больше не будут полностью изменять мир, как это было после перезапуска проекта в 2013 году.

Напомним, релиз Endwalker запланирован на 23 ноября 2021 года. Ранее Square Enix сообщила, что сюжет этого дополнения завершит 11-летнюю историю Final Fantasy XIV. Наоки Ёсида настоятельно порекомендовал геймерам снова пройти основные сюжетные квесты, чтобы подготовиться к грандиозному финалу.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Final Fantasy XIV показали новый класс дополнения Endwalker