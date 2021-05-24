Рига, , 18:02 — REGNUM Проблема низкого процента раскрываемости тяжких преступлений правоохранительными органами Латвии кроется в недостаточном уровне их профессионализма.

Такое мнение lv.baltnews.com высказал бывший глава МВД страны, ныне депутат национального парламента Янис Адамсонс. Он напомнил, что в 2009 году было закрыто единственное учебное заведение страны, которое готовило полицейских и оперативников, Академия полиции.

«Отсутствие этого учебного заведения сказывается на качестве расследования. У нас по отдельным видам науки, что касается расследования угoловных дел и заказных убийств, наука просто забуксовала. Нет учебных заведений, но есть нехватка прoфессионализма», — подчеркнул Адамсонс.

Именно поэтому, уверен он, самые громкие заказные убийства последних лет не раскрыты или их расследование продвигается с трудом. К таким происшествиям он отнес убийства финансового администратора Мартиньша Бункуса, присяжного адвоката Павла Ребенока и футбольного агента Романа Беззубова.

Адамсонс сообщил, что пытается добиться восстановления в стране Академии полиции.