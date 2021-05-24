Череповец, Вологодская область, , 18:06 — REGNUM Отдельные личности под видом защиты окружающей среды занимаются самопиаром. Об этом 24 мая заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на всероссийском молодежном экологическом форуме в «Экосистема» в Торово Вологодском области, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению чиновника, молодое поколение с большим вниманием и интересом относится к проблемам экологии. В то же время в этой сфере есть много «мифов», при помощи которых модно манипулировать общественным сознанием, вводя его в заблуждение.

«Надо делить экоактивизм и экоакционизм. Если вы боретесь за конкретные проекты — вы патриот: которой борется за то, чтобы стало лучше, а если это акционизм, то это пиар, информационная жизнь, патриотизма тут мало остаётся. Это уже к любви к родине не имеет отношения, это самопродвижение. Мне, честно говоря, это не очень нравится. Экологическая проблематика — она очень чувствительная. Есть много мифов, на которых удобно спекулировать и акционисты часто на этих мифах спекулируют», — сказал Новиков.