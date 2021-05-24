Лосино-Петровский, Московская область, , 17:58 — REGNUM В Московской области потушен пожар на территории недействующей «Щёлковской птицефабрики», сообщили 24 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. метров. В 15:30 возгорание локализовали, в 16:35 ликвидировали открытое горение, рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации, никто не пострадал. Горели паллеты и сэндвич панели. На месте работали 75 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС 37 человек и 11 единиц техники.