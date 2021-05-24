Москва, , 17:58 — REGNUM Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александр Лукашенко состоятся в пятницу, 28 мая. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Москве и Минске.

Накануне СМИ уже сообщали, что встреча Путина и Лукашенко пройдёт в Сочи, где российский лидер проведёт всю текущую неделю.

Как передавало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии уже дважды встречались лично с начала года. В феврале Путин также принимал Лукашенко в Сочи, а 22 апреля белорусский президент прилетал на переговоры в Москву.