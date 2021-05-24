Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис осудила резкий всплеск антисемитских нападений по всему миру, об этом она пишет в своем твиттере 24 мая.

«Всплеск антисемитских нападений на еврейскую общину в США и во всем мире вызывает презрение», — пишет Харрис, требуя выявить, осудить и остановить происходящее. «Как страна, мы должны объединиться против ненависти любого рода», — говорится в заявлении Харрис.

Вице-президент присоединилась к заявлению президента США Джо Байдена, который также призвал положить конец антисемитским атакам, которые начались одновременно с боевыми действиями между Израилем и ХАМАСом. В пятницу, 21 мая, к Байдену обратились с открытым письмом крупнейшие еврейские организации США, которые подчеркивают: данный конфликт был использован для нагнетания антисемитских настроений, что не закончится с затиханием конфликта.