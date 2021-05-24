Курск, , 17:56 — REGNUM В Курской области нашли виновного в убийстве 39-летнего мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В селе Махновка Суджанского района 22 мая было обнаружено тело 39-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Сотрудники СУ СК России по Курской области и полиции в ходе следственных действий узнали о 47-летнем жителе Октябрьского района, который мог быть причастен к совершению убийства. Его местонахождение было оперативно установлено. В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.