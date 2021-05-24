Минск, , 17:55 — REGNUM Лайнер Ryanair белорусские ВВС не вынуждали разворачиваться у госграницы с Литвой, сообщил 24 мая журналистам командующий ВВС и войсками ПВО Вооружённых сил Белоруссии Игорь Голуб.

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Комментируя инцидент с гражданским самолётом 23 мая, представитель белорусских вооружённых сил отметил, что в 12:48 мск от диспетчера аэропорта Минск-2 поступила команда оперативному дежурному центрального командного пункта ВВС Белоруссии и ПВО.

Это произошло через минуту после того, как командир экипажа гражданского лайнера решил идти на посадку в Минске-2. Соответствующее подтверждение можно найти в материалах объективного контроля.

Голуб «В 13:04 экипаж [МиГ-29 ВВС Белоруссии] только оторвал колёса от взлётно-посадочной полосы. То есть ни о каком принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных источниках, не было. Самолёт уже следовал на посадку».

Он добавил, что неправомерно говорить, будто бы гражданский авиалайнер прекратил полёт, приземлившись в Минске, из-за действий дежурного экипажа белорусских сил.

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