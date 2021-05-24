Салехард, , 17:55 — REGNUM В Ямало-Ненецком округе правительство утвердило стоимость квадратного метра жилья на II квартал 2021 года. Также изменилась методика расчёта стоимости «квадрата» для жилья на вторичном рынке. Документ опубликован на сайте правительства ЯНАО.

Стоимость квадратного метра жилья рассчитывается в соответствии с данными Росреестра о стоимости сделок. Среднерыночная стоимость жилья определяется для расчёта социальных выплат на приобретение квартир.

Как отмечает портал N24.ru, произошёл скачок стоимости квадратного метра на более чем 10 тыс. рублей в новостройках Салехарда, Лабытнанги, Приуральском и Тазовском районах.

Квадратный метр на рынке вторичного жилья дороже всего в Новом Уренгое — около 109 тысяч рублей, а также в Салехарде — 105,2 тыс. руб. за кв. метр, и в Тазовском районе — 93,5 тыс. рублей.