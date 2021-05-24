Москва, , 17:54 — REGNUM Португальский специалист Руй Витория возглавил основную команду московского футбольного клуба «Спартак». Соглашение португальца с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2022/23. Об этом 24 мая сообщили на официальном сайте клуба.

Руй Витория возглавлял португальскую «Бенфику» в период с 2015 по 2019 годы. Под руководством Витории «Бенфика» одержала 125 побед в 183 матчах (68,31% побед).

В прошедшем сезоне «Спартак» возглавлял немецкий специалист Доменико Тедеско. Под руководством немца «красно-белые» набрали 57 очков и заняли вторую позицию в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Немецкий специалист объявил о намерении уйти из «Спартака» в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско может возглавить немецкий «Ганновер-96» после завершения сезона.