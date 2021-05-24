Буэнос-Айрес, , 18:43 — REGNUM В Аргентине начался новый девятидневный карантин из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает 24 мая BBC со ссылкой на заявление президента страны Альберто Фернандеса.

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Президент уточнил, что страна переживает наихудшие временя пандемии.

В рамках нового карантина супермаркетам позволено работать и оставаться открытыми, но уроки в школах отменены. Рестораны могут только доставлять еду, а люди имеют права забирать заказы до 18:00, при этом оставаясь в своем районе.

ИА REGNUM напоминает, за истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 24,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 мая сообщает минздрав страны.

В результате этого общее число заражений COVID-19 стало составлять 3 539 484.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 127 117 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из них 2 402 495 получили обе дозы вакцины.