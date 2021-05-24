Череповец, Вологодская область, , 18:05 — REGNUM Эпоха, когда экономические цели решались без оглядки на экологию, ушла в прошлое. Об этом 24 мая заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на всероссийском молодежном экологическом форуме в «Экосистема» в Торово Вологодском области, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас мы все в этом заинтересованы, в охране окружающей среды. Если раньше была эпоха индустриализации, когда любой ценой нужно было добиться экономических целей, то сейчас все поняли, что природа у нас одна, другой не будет. И ее надо беречь», — сказал Новиков.

По его словам, экология напрямую связана с желанием населения жить на территории того или иного региона. В современную эпоху жители предпочитают переезжать в регионы с хорошей экологией.

«Если экология будет ухудшаться — люди будут уезжать. И мы видим, что такие примеры есть. Когда мобильность другая и люди могут позволить себе переехать в другой регион — их невозможно уже удержать по прописке, как это было в СССР», — сказал Новиков.

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