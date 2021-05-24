Таллин, , 17:52 — REGNUM В период коронавирусных ограничений, введенных Эстонией и Россией на своих границах, приграничный город Нарва оказался лишен серьезной доли прибыли. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee со ссылкой на материалы гостелерадиовещания Эстонии ERR. Львиная доля потерь приходится на отсутствие российских туристов.

По словам директора торгового центра Fama Тармо Клейманна, цифры и по посетителям, и по обороту упали примерно на четверть. В торговой сети Selver свои потери оценили в 20%. «Российские туристы, по сути, исчезли. По tax-free падение более 99%. Поскольку их доля была существенной, то можем говорить об общем падении продаж более чем на 20%», — сообщили в нарвском представительстве компании.

Торговые центры и сети Эстонии, расположенные в приграничном городе, рассчитывают, что российские туристы вернутся в Нарву в 2022 году. При этом нарвские торговцы надеются, что число таких интуристов будет даже большим, чем это было до периода коронавируса.