Иерусалим, , 18:56 — REGNUM Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид, у которого осталось девять дней до конца действия президентского мандата на формирование коалиции, заявил в Кнессете, что сделает все, чтобы сформировать правительство, передает Times of Israel 24 мая.

«Если кто-то захочет прийти и поговорить, моя дверь открыта. Мы сядем, поговорим, вместе подумаем, как создать наилучшее правительство для Государства Израиль и граждан Израиля. Шансы на создание правительства могут быть невелики, но пока есть шанс, пусть и небольшой, мы не бросим усилий», — говорит Лапид.

В том, что Лапид он описывает как длинную серию проблем за последний месяц, он обвинил дисфункциональное правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В качестве примера он привел, в том числе, две гражданские катастрофы, которые перенес Израиль за это время — трагедию на горе Мерон и в пригороде Иерусалима Писгат-Зеев, где плохая инфраструктура и пренебрежение правилами безопасности привели к гибели участников религиозных мероприятий.

«Трагедия на горе Мерон, катастрофа в Гиват-Зееве, беспорядки на Храмовой горе, потеря контроля на улицах смешанных арабо-еврейских городов, — перечисляет Лапид, — посмотрите, как министр общественной безопасности напал на начальника полиции, которого он сам назначил, как полиция рухнула и не получила реальной поддержки, как политическая коррупция стала стандартом».

Нетаньяху, по его словам, «эффектно провалился» в борьбе в Газе. «Его правительство приступило к операции без стратегии, без функционирующей операции общественной дипломатии, без надлежащих убежищ для граждан юга, без дипломатического видения и, как всегда, без какой-либо ответственности», — уверен лидер «Еш Атид».