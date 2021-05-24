Чебоксары, , 17:50 — REGNUM В Московском районе Чебоксар вынесен приговор бывшему преподавателю вуза, которого обвинили в получении взяток от 43-х студентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской Чувашии.

Перед судом предстала жительница Новочебоксарска. По данным следствия, работая преподавателем Чувашского госуниверситета, в начале июня 2020 года она получила от студентов двух групп 43 вознаграждения в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Всего передано, как установило следствие, свыше 56 тыс. рублей.

По данным правоохранителей, взятки предназначались за сдачу одного из экзаменов.

Преподаватель уволена с занимаемой должности. Суд признал её виновной в совершении 43 эпизодов мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), назначив наказание в виде 120 тыс. рублей.

В прокуратуре отмечают, что в суд ушли иски о взыскании с осуждённой незаконно полученных денег и признании результатов экзамена недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор бывшему руководителю акционерного общества «Городское управление капитального строительства». Он признан виновным в получении взятки.

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