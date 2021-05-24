Калуга, , 17:58 — REGNUM Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей города Калуги. Один обвиняется в убийстве, два других — в укрывательстве особо тяжкого преступления. Об этом 24 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 2 августа 2020 года в калужском пригородном посёлке Резвань между знакомыми произошёл словесный конфликт, в ходе которого 31-летний житель Калуги решил убить 30-летнего жителя Бабынинского района. Обвиняемый нанёс потерпевшему множественные удары ножом, и тот потерял сознание. После этого обвиняемые перенесли тело потерпевшего в автомобиль и направились к берегу реки Угра. По пути 31-летний калужанин, полагая, что смерть потерпевшего могла еще не наступить, стал душить потерпевшего. На берегу Угры соучастники привязали к телу потерпевшего бетонный блок и бросили его в воду. Спустя пять дней тело погибшего обнаружили в реке Угре.

Следствием установлены очевидцы, которые видели конфликт, а в гараже одного из соучастников найдены автомобильные чехлы со следами крови. Генетическая экспертиза показала, что кровь принадлежит убитому мужчине. Обвиняемые дали признательные показания. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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