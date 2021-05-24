Астрахань, , 17:46 — REGNUM В Астрахани бывший финансовый директор Астраханского государственного цирка предстанет перед судом по обвинению в хищении более 370 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, давал указания подчиненным выдавать ему из кассы под отчет денежные средства для приобретения товарно-материальных ценностей, а также готовить бухгалтерские документы, зная, что законных оснований для их выдачи не имеется. Таким образом мужчина получил более 370 тысяч рублей, при этом не предоставив отчетные документы. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение денежных средств в крупном размере и с использованием своего служебного положения». Расследование завершено, дело передали в суд.